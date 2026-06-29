Si muovono deboli gli Eurolistini

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della debolezza per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Sostanzialmente stabile l' S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,08%.



Lo sguardo rimane focalizzato sulla fitta serie di driver di questa settimana a partire dal Forum della BCE a Sintra, che si apre stasera con il discorso di Christine Lagarde alle 18:30 e che culminerà mercoledì con una tavola rotonda che riunirà Warsh, Bailey e Macklem sulle conseguenze dello shock petrolifero; i dati sull'inflazione nell'eurozona, con la Germania martedì; il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, anticipato a giovedì a causa della chiusura di Wall Street venerdì in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza.



Resta l'attenzione anche sulle questioni internazionali dopo che USA e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi e il presidente Trump ha annunciato che i colloqui riprenderanno domani in Qatar.



Sul fronte macro odierno, è migliorata oltre le attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di giugno 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 95,0 punti, rispetto ai 93,7 punti del mese precedente (rivisto da 93,5) e risulta anche al di sopra dei 94,3 attesi dal mercato.



Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,24%. Giornata da dimenticare per l' oro , che scambia a 4.013,6 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,65%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,47%.



Invariato lo spread , che si posiziona a +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,59%.



Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte , che segna un calo dello 0,29%, piccola perdita per Londra , che scambia con un -0,22%, e tentenna Parigi , che cede lo 0,21%.



Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 53.677 punti.



Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,39%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star , che mostra un calo dello 0,28%.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+2,69%), Saipem (+1,84%), Avio (+1,67%) e ENI (+1,34%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi , che prosegue le contrattazioni a -4,53%.



Seduta negativa per BPER Banca , che mostra una perdita dell'1,92%.



Sotto pressione Inwit , che accusa un calo dell'1,92%.



Scivola STMicroelectronics , con un netto svantaggio dell'1,84%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Intercos (+3,05%), Ferragamo (+2,50%), Reply (+2,39%) e Comer Industries (+2,22%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis , che ottiene -6,17%.



In rosso Cementir , che evidenzia un deciso ribasso del 3,76%.



Spicca la prestazione negativa di Danieli , che scende del 3,32%.



Caltagirone SpA scende del 3,11%.

Condividi

```