Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea
Focus sul forum di Sintra in Portogallo
(Teleborsa) - Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. L'attenzione degli investitori resta concentrata sull’allentamento delle tensioni in Medio Oriente e sul forum di Sintra, in Portogallo, dove si tiene la riunione annuale delle banche centrali: la presidente della BCE, Christine Lagarde, nel suo discorso introduttivo al forum, ha ribadito che è giunto il momento di mettere da parte le misure straordinarie e la "forward guidance" per tornare a fare affidamento sui pilastri fondamentali della politica monetaria.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 71,04 dollari per barile.
Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%.
Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,23%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,04%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,51%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,93% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 54.287 punti.
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Avio, che mostra un rialzo del 4,14%.
Su di giri Saipem (+3,81%).
Ben comprata Unipol, che segna un forte rialzo del 2,74%.
STMicroelectronics avanza del 2,12%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -1,06%.
Deludente Campari, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Brunello Cucinelli, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca Ifis (+5,56%), Cembre (+3,41%), Carel Industries (+3,34%) e LU-VE Group (+3,13%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.
Vendite su Moltiply Group, che registra un ribasso dell'1,73%.
Discesa modesta per El.En, che cede un piccolo -0,87%.
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