Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Focus sul forum di Sintra in Portogallo

(Teleborsa) - Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. L'attenzione degli investitori resta concentrata sull’allentamento delle tensioni in Medio Oriente e sul forum di Sintra, in Portogallo, dove si tiene la riunione annuale delle banche centrali: la presidente della BCE, Christine Lagarde, nel suo discorso introduttivo al forum, ha ribadito che è giunto il momento di mettere da parte le misure straordinarie e la "forward guidance" per tornare a fare affidamento sui pilastri fondamentali della politica monetaria.



Prevale la cautela sull' euro / dollaro USA , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 71,04 dollari per barile.



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%.



Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte , con un ampio progresso dell'1,23%, andamento positivo per Londra , che avanza di un discreto +1,04%, e piccoli passi in avanti per Parigi , che segna un incremento marginale dello 0,51%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,93% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 54.287 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Avio , che mostra un rialzo del 4,14%.



Su di giri Saipem (+3,81%).



Ben comprata Unipol , che segna un forte rialzo del 2,74%.



STMicroelectronics avanza del 2,12%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit , che ottiene -1,06%.



Deludente Campari , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Brunello Cucinelli , che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca Ifis (+5,56%), Cembre (+3,41%), Carel Industries (+3,34%) e LU-VE Group (+3,13%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico , che prosegue le contrattazioni a -4,03%.



Vendite su Moltiply Group , che registra un ribasso dell'1,73%.



Discesa modesta per El.En , che cede un piccolo -0,87%.

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