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Dow Jones 3-giu
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Europa procede mista, mentre le vendite colpiscono Piazza Affari appesantita da STMicroelectronics

Commento, Finanza, Spread
Europa procede mista, mentre le vendite colpiscono Piazza Affari appesantita da STMicroelectronics
(Teleborsa) - Proseguono miste le principali Borse del Vecchio Continente. Su Piazza Affari che si tinge di rosso pesa la parformance negativa di STMicroelectronics che ritraccia dopo il rally in scia al rialzo delle previsioni per gli anni 2026 e 2027, che ha portato diversi analisti a migliorare la loro visione sull’azienda, tra cui UBS che hanno confermato la raccomandazione buy e alzato il TP da 49 a 80 euro.

Dall'agenda macroeconomica emergono segnali misti dalle vendite al dettaglio dell'Eurozona ad aprile. Attesi nel pomeriggio dagli Usa le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, il Challenger licenziamenti di maggio e i dati su costo del lavoro e produttività del primo trimestre.

Lieve aumento per l'euro / dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,29%. L'Oro, in aumento (+0,83%), raggiunge 4.471,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 95,05 dollari per barile, con un calo dell'1,01%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +74 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,77%.

Nello scenario borsistico europeo bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,35%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,82%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,62%.

Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,45%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 52.476 punti.

In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,01%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+1,96%), Campari (+1,90%), Inwit (+1,86%) e Brunello Cucinelli (+1,75%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -5,21%.

Vendite a piene mani su Prysmian, che soffre un decremento del 4,35%.

Spicca la prestazione negativa di Tenaris, che scende del 2,20%.

Tentenna Banca MPS, con un modesto ribasso dell'1,46%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Revo Insurance (+3,59%), SOL (+2,66%), BFF Bank (+2,23%) e Moltiply Group (+2,22%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe, che continua la seduta con -5,17%.

Cembre scende del 2,07%.

Calo deciso per Webuild, che segna un -2,04%.

Sotto pressione Comer Industries, con un forte ribasso dell'1,92%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti:

Giovedì 04/06/2026
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,3%; preced. 2,1%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 4,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 215K unità).
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