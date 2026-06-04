Europa procede mista, mentre le vendite colpiscono Piazza Affari appesantita da STMicroelectronics

(Teleborsa) - Proseguono miste le principali Borse del Vecchio Continente
. Su Piazza Affari che si tinge di rosso pesa la parformance negativa di STMicroelectronics
che ritraccia dopo il rally in scia al rialzo delle previsioni per gli anni 2026 e 2027, che ha portato diversi analisti a migliorare la loro visione sull’azienda, tra cui UBS che hanno confermato la raccomandazione buy e alzato
il TP da 49 a 80 euro.
Dall'agenda macroeconomica emergono segnali misti dalle vendite al dettaglio
dell'Eurozona ad aprile. Attesi nel pomeriggio dagli Usa le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, il Challenger licenziamenti di maggio e i dati su costo del lavoro e produttività del primo trimestre.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,29%. L'Oro
, in aumento (+0,83%), raggiunge 4.471,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 95,05 dollari per barile, con un calo dell'1,01%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +74 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,77%. Nello scenario borsistico europeo
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,35%, in rosso Londra
, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,82%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,62%.
Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,45%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 52.476 punti.
In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,29%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,01%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza DiaSorin
(+1,96%), Campari
(+1,90%), Inwit
(+1,86%) e Brunello Cucinelli
(+1,75%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -5,21%.
Vendite a piene mani su Prysmian
, che soffre un decremento del 4,35%.
Spicca la prestazione negativa di Tenaris
, che scende del 2,20%.
Tentenna Banca MPS
, con un modesto ribasso dell'1,46%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Revo Insurance
(+3,59%), SOL
(+2,66%), BFF Bank
(+2,23%) e Moltiply Group
(+2,22%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -5,17%. Cembre
scende del 2,07%.
Calo deciso per Webuild
, che segna un -2,04%.
Sotto pressione Comer Industries
, con un forte ribasso dell'1,92%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Giovedì 04/06/2026
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,8%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,3%; preced. 2,1%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 4,6%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 215K unità).