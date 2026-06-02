Piazza Affari in rally rispetto alla debolezza d'Europa

(Teleborsa) - Seduta entusiasmante per la borsa di Milano, che viene subissata dagli acquisti. Non fanno così bene le altre borse europee, posizionate al di sotto della linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l' S&P-500 segna un +0,19%.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,66%.



In discesa lo spread , che retrocede a quota +71 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,69%.



Nello scenario borsistico europeo performance modesta per Francoforte , che mostra un moderato rialzo dello 0,48%, resistente Londra , che segna un piccolo aumento dello 0,33%, e ben comprata Parigi , che segna un forte rialzo dello 0,77%.



A Milano, chiude in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,61%), che raggiunge i 50.579 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il FTSE Italia All-Share , che termina gli scambi a 53.271 punti.



In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,04%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,63%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di STMicroelectronics , che mostra un rialzo del 15,11%.



Prysmian avanza del 3,58%.



Si muove in territorio positivo Saipem , mostrando un incremento del 2,24%.



Denaro su Tenaris , che registra un rialzo del 2,08%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio , che ha chiuso a -2,94%.



Si concentrano le vendite su Fincantieri , che soffre un calo del 2,68%.



Vendite su DiaSorin , che registra un ribasso dell'1,67%.



Seduta negativa per Inwit , che mostra una perdita dell'1,51%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sanlorenzo (+6,29%), Technoprobe (+5,41%), Brembo (+4,70%) e LU-VE Group (+4,70%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Philogen , che ha chiuso a -2,61%.



Sotto pressione Revo Insurance , che accusa un calo del 2,23%.



Scivola MARR , con un netto svantaggio del 2,23%.



In rosso Technogym , che evidenzia un deciso ribasso del 2,12%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Martedì 02/06/2026

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 1%)



Mercoledì 03/06/2026

10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 46,4 punti; preced. 47,6 punti)

10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,8 punti)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,8%; preced. 2,1%).

Condividi

```