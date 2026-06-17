Wall Street a due velocità in attesa della Fed

(Teleborsa) - Seduta a due velocità a Wall Street con il Dow Jones
che ha registrato un guadagno dello 0,64%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre l'S&P-500
si è posizionato sotto la parità, fermandosi a 7.511 punti.
Pesante il Nasdaq 100
(-1,89%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,64%). Finanziario
(+1,49%), utilities
(+0,69%) e beni industriali
(+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto informatica
, che ha riportato una flessione di -2,32%.
Cresce l'attesa per gli annunci del Fomc di stasera
con i mercati che prevedono tassi di interesse invariati. L'attenzione si concentrerà poi sulla conferenza stampa del neo - presidente Kevin Warsh
e in particolare sulle previsioni su economia e politica monetaria.
Resta l'attenzione anche sul fronte geopolitico
: il ministero degli Esteri svizzero ha annunciato
che venerdì si terrà presso la località turistica di Burgenstock, vicino a Lucerna, la cerimonia di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran che intende mettere fine definitivamente alla guerra in Medio Oriente dopo i fragili cessate il fuoco degli scorsi mesi.
I dettagli dell'accordo, annunciato da Trump, non sono stati resi pubblici
, ma l'emittente televisiva Al Arabiya ha affermato di aver ottenuto una copia del memorandum d'intesa. Secondo il media saudita, il documento include la fine della guerra su tutti i fronti
, incluso il Libano, la revoca del blocco navale USA nello Stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran "ai livelli prebellici" entro trenta giorni
, tenendo conto dei tempi necessari per lo sminamento della via marittima.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, JP Morgan
(+3,68%), Visa
(+2,87%), Home Depot
(+2,20%) e 3M
(+2,15%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia
, che ha terminato le contrattazioni a -2,37%.
Scivola Salesforce
, con un netto svantaggio dell'1,73%.
Sostanzialmente debole Microsoft
, che registra una flessione dell'1,48%.
Si muove sotto la parità Coca Cola
, evidenziando un decremento dello 0,78%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Take-Two Interactive Software
(+6,35%), Western Digital
(+4,22%), Paypal
(+2,75%) e Gilead Sciences
(+2,36%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Marvell Technology
, che ha terminato le contrattazioni a -9,78%.
Crolla Monolithic Power Systems
, con una flessione del 9,29%.
Vendite a piene mani su Intel
, che soffre un decremento dell'8,48%.
Pessima performance per KLA-Tencor
, che registra un ribasso del 7,44%.