Fincantieri firma in Albania un MoU per la formazione nella cantieristica navale

(Teleborsa) - Fincantieri , KAYO - società specializzata nello sviluppo di infrastrutture industriali strategiche controllata dal Ministero della Difesa albanese - e l'Istituto Professionale Pavaresia di Valona, hanno firmato oggi, presso il cantiere navale di Pashaliman, un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato allo sviluppo di attività formative e percorsi educativi dedicati alla cantieristica e alle costruzioni navali.



Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato il nome della joint venture costituita da Fincantieri e KAYO annunciata a maggio scorso, Fincantieri Albania, che guiderà il percorso di rilancio e modernizzazione del cantiere di Pashaliman.



L'accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione industriale avviato da Fincantieri nel Paese e mira a sviluppare le competenze professionali necessarie a supportare la crescita della nuova capacità cantieristica locale. L'Albania riveste per Fincantieri un'importanza strategica crescente, rappresentando un partner chiave per lo sviluppo di nuove capacità industriali e marittime a supporto della sicurezza e della stabilità dell'area euro-atlantica.



"La formazione è il punto di partenza per qualsiasi progetto industriale sostenibile e di lungo periodo - ha commentato l'AD Pierroberto Folgiero - Grazie a questo accordo intendiamo contribuire allo sviluppo di nuove competenze nella cantieristica navale albanese, mettendo a disposizione il know-how e l'esperienza maturati da Fincantieri. L'Albania è un partner strategico con cui condividiamo una visione di sviluppo fondata su innovazione, competenze e crescita industriale. Investire nelle persone significa creare le condizioni per generare valore duraturo, rafforzare la competitività del sistema marittimo del Mediterraneo e sostenere lo sviluppo di un ecosistema industriale moderno e integrato, contribuendo al contempo al rafforzamento delle capacità della Difesa e della sicurezza marittima".

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