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Francia, Fiducia consumatori (MoM) in giugno

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Francia, Fiducia consumatori (MoM) in giugno
Francia, Fiducia consumatori in giugno su base mensile (MoM) 84 punti, in aumento rispetto al precedente 82 punti (la previsione era 83 punti).

(Foto: 123RF)
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