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Francia, Produzione industriale (MoM) in aprile

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Francia, Produzione industriale (MoM) in aprile
Francia, Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era -0,2%).

(Foto: di Pexels da Pixabay)
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