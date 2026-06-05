Milano
14:20
50.169
-0,01%
Nasdaq
4-giu
30.408
0,00%
Dow Jones
4-giu
51.562
+1,73%
Londra
14:20
10.404
+0,42%
Francoforte
14:20
24.970
+0,10%
Venerdì 5 Giugno 2026, ore 14.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francia, Produzione industriale (MoM) in aprile
Francia, Produzione industriale (MoM) in aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 giugno 2026 - 09.15
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Francia,
Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era -0,2%).
(Foto: di Pexels da Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Produzione industriale USA (MoM) in aprile
Giappone, Produzione industriale (MoM) in aprile
Consumi familiari Francia (MoM) in aprile
Prezzi consumo Francia (MoM) in aprile
Altre notizie
Italia, Produzione industriale (MoM) in marzo
Italia, Prezzi produzione (MoM) in aprile
USA, Prezzi produzione (MoM) in aprile
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in aprile
Giappone, Produzione industriale (MoM) in marzo
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in marzo
Guide
Modello Redditi Persone Fisiche 2026: quando serve l'ex Unico e cosa cambia rispetto al 730
Il Modello Redditi Persone Fisiche è la dichiarazione fiscale più completa a disposizione dei contribuenti persone fisiche. Per molti resta ancora "l’Unico", nome con cui è stato conosciuto per anni...
leggi tutto