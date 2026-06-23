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Francia, Fiducia imprese (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Fiducia imprese (MoM) in giugno
Francia, Fiducia imprese in giugno su base mensile (MoM) 100 punti, in calo rispetto al precedente 102 punti (la previsione era 101 punti).

(Foto: 123RF)
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