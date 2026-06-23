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Francia, Fiducia imprese (MoM) in giugno
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23 giugno 2026 - 09.20
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Fiducia imprese in giugno su base mensile (MoM) 100 punti
, in calo rispetto al precedente 102 punti (la previsione era 101 punti).
(Foto: 123RF)
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