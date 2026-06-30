Francoforte: positiva la giornata per Aurubis

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di rame , con una variazione percentuale dell'1,90%.



La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della big europea del rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 181,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 183,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 180,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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