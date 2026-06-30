Francoforte: positiva la giornata per Aurubis
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di rame, con una variazione percentuale dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Aurubis è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della big europea del rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 181,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 183,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 180,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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