Air France KLM, titolo -2,3% a Parigi dopo downgrade da parte di Barclays

(Teleborsa) -
Le azioni Air France KLM cedono il 2,3% alla Borsa di Parigi dopo il downgrade da parte di Barclays che ha abbassato il giudizio sulla compagnia aerea da "equal weight" a "underweight" e assegnato un target price di 10 euro, valutazione che implica un downside del 12,8% rispetto alla chiusura di ieri 4 giugno a 11,47 euro.
Gli analisti citano, in merito, le preoccupazioni che i recenti aumenti di fatturato sulle rotte asiatiche e africane saranno difficilmente mantenuti.
Il downgrade è avvenuto nonostante Barclays abbia aumentato del 13% la propria stima sull'EBIT dell'azienda per l'anno fiscale 2026, dopo aver aggiornato le ipotesi sui costi del carburante in base all'attuale curva forward del cherosene.