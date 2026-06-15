Piazza Affari: brillante l'andamento di Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Leone di Trieste , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Generali Assicurazioni più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della compagnia assicurativa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 42,04 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 41,74. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 42,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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