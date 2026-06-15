Generali lancia Generali Excellence Academy

(Teleborsa) - Generali lancia la Generali Excellence Academy, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la formazione continua e l’upskilling come leve strategiche per la crescita di lungo periodo del Gruppo.



Nell'ambito del piano triennale “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, tale iniziativa - si legge in una nota - introdurrà un nuovo modello di apprendimento integrato, pensato per dotare tutti i dipendenti delle competenze fondamentali, delle capacità e del mindset necessari per supportare la realizzazione del piano strategico.



La Generali Excellence Academy si baserà su sei elementi chiave, a partire da una rafforzata collaborazione all’interno del Gruppo, per consentire la condivisione delle competenze e delle best practice e la loro diffusione su scala globale. Questo sarà supportato da una governance coordinata e da processi comuni, con decisioni assunte da un Multi-Country Learning Committee rappresentativo di tutte le Business Unit, e da contenuti co-progettati all’interno di un unico catalogo e piano formativo.



Allo stesso tempo, una Faculty interna promuoverà l’eccellenza facendo leva su una community strutturata di leader ed esperti che condivideranno competenze ed esperienze all’interno dell’organizzazione. Inoltre, l’esperienza dei partecipanti sarà potenziata dall’Intelligenza Artificiale, rendendo l’apprendimento più personalizzato, interattivo e fruibile su larga scala.



Infine, la formazione in presenza sarà valorizzata attraverso format più flessibili ed efficienti in termini di costi, distribuiti tra le diverse sedi e supportati da un’unica piattaforma formativa di Gruppo, progressivamente allineata con i sistemi locali.

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