Germania, prezzi alla produzione di maggio sotto le attese a +0,3% su mese e +2,2% annuo

(Teleborsa) - Risultano inferiori alle attese i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a maggio un aumento annuo del 2,2%, a fronte del +2,5% previsto e dopo il +1,7% del mese precedente.



Su base mensile, i prezzi hanno segnato una crescita dello 0,3%, al di sotto rispetto al +0,7% del consensus e al +1,2% del mese precedente.



I prezzi dell'energia sono scesi dello 0,4% su base mensile ma saliti del 2,5% a livello tendenziale.

Condividi

```