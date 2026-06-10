Giappone, i prezzi alla produzione salgono più delle attese a maggio

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di maggio 2026. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 6,3% su base annua, superiore al +5,6% stimato dagli analisti e al +5,3% mese precedente.



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,9% contro il +2,8% di aprile e il +0,5% atteso.



I prezzi import hanno segnato un incremento del 3% su base mensile e del 15,5% su base annuale. I prezzi export sono saliti dello 0,7% su base mensile e dell'11,7% su base annuale.

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