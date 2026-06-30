Helyx Industries, ValueTrack riavvia copertura con fair value di 1,05 euro

(Teleborsa) - ValueTrack ha riavviato la copertura su Helyx Industries (ex Ulisse Biomed), gruppo attivo nella diagnostica e biologia molecolare quotato su Euronext Growth Milan, con un Fair Equity Value di 1,05 euro.



Gli analisti scrivono che l'esercizio 2025 ha convalidato la nuova struttura industriale di Helyx e ha fornito il primo punto di riferimento per il NGS: 1) Lo slancio non è più limitato a un singolo progetto, con la prevista replicazione regionale dell'NGS, i primi risultati positivi nella gestione dei liquidi, le opportunità OEM/SaaS, i nuovi agenti commerciali e i prossimi test certificati IVDR; 2) Le previsioni hanno confermato il cambiamento radicale, poiché l'azienda ha significativamente rivisto al rialzo gli obiettivi per l'esercizio 2026, portandoli a un fatturato di 3,2-3,5 milioni di euro e a un EBITDA di -0,6 milioni/-0,4 milioni di euro, anticipando di fatto al 2026 le precedenti ambizioni di fatturato per l'esercizio 2028; 3) La struttura dei costi è stata razionalizzata, rendendo la crescita più efficiente dal punto di vista operativo.



ValueTrack prevede che il valore della produzione crescerà del 35% CAGR tra l'esercizio 2025 e il 2030, con l'EBITDA che raggiungerà il pareggio nell'esercizio 2027 e l'utile netto rettificato per l'avviamento nell'esercizio 2029. Nei prossimi 2-3 anni, la liquidità dovrebbe rimanere limitata ma gestibile, prima che una maggiore generazione di cassa porti il Net Cash a 1,3 milioni di euro entro l'esercizio 2030. Le stime non includono ulteriori aumenti di capitale, sebbene Helyx mantenga flessibilità grazie alla linea di credito esistente fino a 10 milioni di euro entro la fine del 2027, di cui sono stati utilizzati solo circa 0,3 milioni di euro.

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