Zucchi, dettagli integrativi su operazione di sale and lease back

(Teleborsa) - Vincenzo Zucchi fornisce una serie di informazioni integrative e correttive relative agli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione di sale and lease back avente ad oggetto l'immobile sito in Cuggiono (MI), perfezionata l'8 aprile scorso.



Nel dettaglio, come spiega una nota, la determinazione dell'utile o perdita da rilevare a Conto Economico è pari alla differenza tra il fair value dell'attività trasferita per euro 5.295.000, al netto del suo Valore Netto Contabile (VNC) per euro 4.434.440, moltiplicato per la % del diritto trasferito (- 98%). Pertanto, la società rileva nel suo Conto Economico una perdita derivante dalla cessione pari a euro 847.089.



A partire dall'esercizio 2026, la società sosterrà un canone annuo di locazione pari a euro 1.056.000,00, oltre IVA, soggetto ad aggiornamento ISTAT annuale per i prossimi 24 anni.



Il fair value immobile (dato da perizia) è pari a euro 5.295.000 mentre il market value (dato da contratto frutto della negoziazione tra le parti) si attesta a 9.450.000.



Il corrispettivo della vendita è differente dal fair value dell'immobile, la Società deve applicare dei correttivi per valutare i proventi della vendita.



La parte in eccesso del prezzo di vendita (B-A = euro 4.155.000) va rilevata come finanziamento aggiuntivo offerto dalla Castello SGR (acquirente/locatore) alla Società (venditore/locatario).



Il Valore Attuale (VA) dei pagamenti per il leasing pari a euro 14.662.114, è stato determinato dalla consulente appositamente incaricata e sarà ripartito in 4.155.000 di finanziamento ed euro 10.507.114 relativi alla locazione.



La percentuale del diritto trattenuta è calcolata così come segue = Valore Attuale dei pagamenti dei leasing/ fair value del bene ceduto = % di diritto trattenuto: 10.507.114 / 5.295.000 = 1.98 [+ 198%]



Il valore dell'attività per il diritto all'uso è ottenuto nel seguente modo: attività per il diritto all'uso = VNC % diritto trattenuto 4.434.440 198% = euro 8.799.465 % del diritto trasferito = (fair value bene ceduto – Valore Attuale dei pagamenti) / fair value del bene ceduto (5.295.000 – 10.507.114) / 5.295.000 = - 0.98 [- 98%].



Il valore contabile dell'immobile, classificato tra le immobilizzazioni materiali, verrà portato in riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale della società e di riflesso nel bilancio consolidato. Il diritto d'uso derivante dal contratto di locazione sarà iscritto in applicazione del principio contabile IFRS 16 e contestualmente la Società provvederà ad iscrivere una passività finanziaria per canoni futuri.







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