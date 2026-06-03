Helyx Industries, Websim conferma buy ma taglia il prezzo obiettivo a 1,36 euro

(Teleborsa) - Websim (Intermonte) conferma il rating 'Buy' su Helyx Industries abbassando tuttavia il target price da 1,49 a 1,36 euro, valutazione che incorpora un upside superiore al 70% rispetto ai livelli attuali.



La società - ricordano gli analisti - "chiude il FY25 con ricavi superiori alle attese, evidenziando una forte accelerazione guidata dalla nuova divisione NGS Mytho, già principale driver di crescita. Il trend dei margini operativi è più lento rispetto alla velocità di crescita dei fatturati per i costi di set-up della nuova organizzazione. La visibilità sulla top line migliora grazie a contratti già acquisiti, in particolare nel segmento NGS, mentre il recupero della redditività appare più graduale, con EBITDA positivo atteso dal 2027. La nuova struttura a tre divisioni e il rafforzamento tecnologico supportano il potenziale di crescita nel medio termine".



"La valutazione riflette il potenziale di crescita legato alla scalabilità del modello e al rafforzamento del portafoglio tecnologico e IP. Tuttavia, il titolo mantiene un profilo di rischio elevato, legato all’esecuzione della strategia, alla fase di sviluppo dell’NGS e alla dipendenza dal valore terminale nel modello DCF, rendendolo adatto a investitori con alta tolleranza al rischio".

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