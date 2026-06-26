Aste BTP e CCTeu, collocati 9 miliardi di euro con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 9 miliardi di euro di BTP e CCTeu nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 26 giugno 2026.



In particolare, sono stati collocati 3 miliardi di euro del BTP 3,15% 5 anni scadenza 01-06-2031, per cui la domanda ha superato i 4,77 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,59. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 3,03%, ovvero 13 punto base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 maggio 2026.



Sono stati anche collocati 2,5 miliardi di euro del BTP 3,8% 10 anni scadenza 01-07-2036, per cui la domanda ha superato i 4,15 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,66. Il rendimento lordo si è assestato al 3,63%, ovvero 15 punti base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 28 maggio 2026.



Inoltre, sono stati collocati 1,5 miliardi di euro del BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036, per cui la domanda ha superato i 2,82 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,89. Il rendimento lordo si è assestato al 3,58%.



Infine, sono stati collocati 2 miliardi di euro del CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2036, per cui la domanda ha superato i 3,23 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,62. Il rendimento lordo si è assestato al 3,25%.

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