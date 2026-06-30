Londra: positiva la giornata per Anglo American
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Anglo American, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 36,94 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 37,57 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```