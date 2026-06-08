Park Litter, si amplia l'impegno ambientale e sociale del Gruppo BNP Paribas in italia

(Teleborsa) - Park Litter, l'iniziativa di volontariato ambientale del Gruppo BNP Paribas , si è conclusa questa mattina con il conteggio dei rifiuti raccolti nei giorni scorsi. La quarta edizione di Park Litter, realizzata anche quest'anno in partnership con Legambiente, ha coinvolto, come ogni anno, i collaboratori del Gruppo BNP Paribas in Italia nella pulizia e nella cura delle aree verdi urbane, con l'obiettivo di restituire valore alle comunità in cui vivono e lavorano.



Roma, Milano, Firenze, e Verona sono le città di "Park Litter" che hanno visto la partecipazione di circa 1.000 collaboratori delle società del Gruppo BNP Paribas attive in Italia (BNL BNP Paribas; Arval; BNP Paribas Asset Management; BNP Paribas Cardif; BNP Paribas Corporate & Institutional Banking; BNP Paribas Real Estate; Findomestic; Floa; Ifitalia), che hanno raccolto circa 2 tonnellate di rifiuti.



L'attività di volontariato ha interessato aree verdi urbane sia del centro sia delle periferie, con un'attenzione particolare alle zone vicine alle sedi aziendali. L'edizione di quest'anno si inserisce nel contesto dell'Anno Internazionale del Volontariato 2026 (IVY2026) proclamato dalle Nazioni Unite e della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno.



Nel dettaglio, sono stati raccolti: oltre 1 tonnellata di rifiuti a Roma, in zona Tiburtina, a Villa Ada, Piazza Albania e Parco della Caffarella; circa 650 kg a Milano, nei Giardini Indro Montanelli, Parco Lambro e Parco La Spezia; circa 200 kg a Firenze, tra Parco San Donato e la passeggiata lungo la Greve a Scandicci; quasi 100 kg a Verona, presso il Bastione S. Francesco. Oltre alla raccolta e al conferimento, i rifiuti sono stati catalogati per tipologia per consentire uno smaltimento e, ove possibile, un riciclo consapevole. Tra i materiali più rinvenuti: mozziconi di sigaretta, plastiche di vario genere, stagnola, carta, tessuti e vetro.



Park Litter nasce all'interno di "1MillionHours2Help", il programma globale di volontariato aziendale del Gruppo BNP Paribas attivo dal 2020, che mira a donare 1 milione di ore di volontariato in due anni. Le società del Gruppo in Italia sono tra i principali contributori, con oltre 61.000 ore dedicate.

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