Parigi: scambi al rialzo per Legrand

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo industriale francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,35%.



La tendenza ad una settimana di Legrand è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del produttore di materiale elettrico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 148,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 145.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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