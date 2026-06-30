Plenitude amplia la presenza in Spagna con il parco solare Villarino

Avviata la produzione dell'impianto fotovoltaico da 220 MW in provincia di Salamanca

(Teleborsa) - Plenitude annuncia l’avvio della produzione del suo impianto fotovoltaico Villarino, situato nel comune di Villarino de los Aires, a Salamanca (Castiglia e León, Spagna), con una capacità installata di 220 MW. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’Amministratore Delegato di Plenitude, Stefano Goberti.



Il progetto, costituito da un unico parco solare che si estende su circa 286 ettari è composto da oltre 365.000 moduli bifacciali e si prevede che raggiunga una produzione annua stimata superiore a 400 GWh.



I lavori di costruzione sono iniziati nell’ottobre 2024 e sono stati completati nei tempi previsti nonostante le sfidanti condizioni ed ambientali riscontrate in sito, garantendo allo stesso tempo il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità della Società. Le caratteristiche naturali dell’area e del terreno roccioso hanno richiesto, infatti, soluzioni tecniche specifiche in fase di ingegneria e un coordinamento costante tra team specializzati in fase di costruzione.



Per la costruzione di Villarino, Plenitude ha collaborato con Sterling & Wilson, una delle Società leader nella realizzazione di impianti fotovoltaici a livello globale.



Il progetto ha contribuito allo sviluppo dell’economia locale, anche in termini occupazionali, coinvolgendo le aziende del territorio. La Società ha inoltre implementato, in ottemperanza alle prescrizioni previste, misure quali la conservazione di piccole strutture rurali, la tutela dei corsi d’acqua naturali presenti nell’area di impianto nonché il coordinamento con agricoltori e allevatori locali per supportare la compatibilità del progetto con l’utilizzo del suolo, anche attraverso il controllo della vegetazione tramite pascoli locali.



"L’avvio della produzione di Villarino segna un passaggio importante per la crescita di Plenitude nel settore delle rinnovabili in Spagna, Paese in cui continueremo a investire con una visione di lungo periodo, anche attraverso la realizzazione di grandi batterie a supporto dei nostri impianti solari ed eolici. Siamo inoltre presenti anche nel settore retail e della mobilità elettrica perché crediamo che una presenza lungo tutta la filiera sia una leva fondamentale per creare valore in un mercato energetico in rapida evoluzione e per rafforzare sempre più la competitività e la sostenibilità economica del nostro business, non solo nella Penisola Iberica, ma anche in altri Paesi in cui operiamo", ha dichiarato Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude.



Con questo traguardo, Plenitude raggiunge 338 MW di capacità rinnovabile in esercizio in Castiglia e León, includendo gli impianti solari di Grijotas I & II e il parco eolico Numancia, oltre a Villarino, confermando il proprio impegno nel settore energetico della Regione, dove è presente anche nel mercato retail.



Questa crescita consolida la regione come hub strategico all’interno del portafoglio rinnovabile della Società in Spagna. Plenitude continua a promuovere la transizione energetica sia a livello regionale sia nazionale, in stretta collaborazione con le istituzioni locali.



Plenitude possiede in Spagna una capacità installata da fonti rinnovabili di circa 1.8 GW, oltre a un portafoglio di sviluppo di circa 2 GW che comprende nuovi impianti rinnovabili, progetti di ibridazione con sistemi di accumulo e interventi di repowering. La Società è presente in Spagna anche nel settore della vendita di energia e soluzioni energetiche a circa 500.000 clienti ed è attiva nella mobilità elettrica.

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