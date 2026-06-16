Plenitude diventa naming partner della più grande arena europea

(Teleborsa) - Plenitude diventa Partner della più grande arena indoor d’Europa: dal 1° luglio Paris La Défense Arena diventerà ufficialmente la Plenitude Arena.



Questa partnership, che testimonia l’inizio di una nuova fase dello sviluppo di Plenitude, accompagna l’ambizione dell’Arena di affermarsi come luogo di intrattenimento del futuro: innovativo e sempre più efficiente dal punto di vista energetico. Plenitude e l’Arena condividono un impegno comune per l’eccellenza e l’innovazione, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli spettatori e l’efficienza energetica della struttura.



Oltre al nuovo nome, la partnership porta con sé anche iniziative concrete. Plenitude fornirà all’Arena energia elettrica rinnovabile certificata tramite Garanzie d’Origine francesi e realizzerà un hub di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio dell’edificio. Inoltre, la Società metterà a disposizione le proprie competenze per collaborare con l’Arena per individuare soluzioni volte a migliorare le prestazioni energetiche dell’infrastruttura.



"Per Plenitude questa collaborazione va ben oltre la visibilità del brand. Riflette il nostro impegno di lungo periodo per rafforzare la presenza della Società sul mercato francese e consolidare il suo posizionamento tra i principali operatori energetici del Paese. Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso insieme, uniti da una visione e da ambizioni condivise per il futuro dell’Arena", ha dichiarato Mauro Fanfoni, Head of Retail International Markets di Plenitude e Managing Director di Plenitude France.



"Questa partnership è pienamente in linea con la nostra visione e i nostri valori, in cui energia, cultura e comunità si incontrano creando una sinergia. La Francia è per noi un mercato chiave, dove il brand Plenitude sta registrando una crescita significativa", ha dichiarato Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude.



"Paris La Défense Arena è diventata un punto di riferimento in Europa ed entra oggi in una fase cruciale del suo sviluppo. Fin dall’inizio abbiamo posto la responsabilità ambientale come elemento centrale. Oggi vogliamo andare oltre. Questa partnership con Plenitude dà concretezza a questa ambizione: unire le forze con un partner che condivide la nostra vision per una struttura di grande scala, innovativa ed efficiente energeticamente, focalizzata sull’esperienza del pubblico e sull’organizzazione di eventi di livello internazionale. Condividiamo una convinzione chiara, la responsabilità ambientale non è un costo, ma un driver di performance”, ha dichiarato Frédéric

Longuépée, CEO di Paris La Défense Arena.



Condividi

```