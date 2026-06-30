TISG, consegnato lo scafo 33 del Tecnomar for Lamborghini 63

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha annunciato la consegna dello scafo n. 33 del Tecnomar for Lamborghini 63, il primo yacht nato dalla collaborazione tra Tecnomar e Automobili Lamborghini.



Lo scafo 33 si inserisce nel percorso di progressiva ripresa delle attività produttive di The Italian Sea Group, che prosegue il proprio programma operativo di avanzamento lavori, vari e consegne.



"La consegna dello scafo 33 conferma la vitalità di una flotta che ha raggiunto una posizione distintiva nello yachting contemporaneo - ha dichiarato Gianmaria Costantino, Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group - Tecnomar for Lamborghini 63 è scelto anche da armatori di lungo corso, abituati alla scala e al comfort dei superyacht, ma sensibili a una forma diversa di desiderio".







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