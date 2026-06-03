Tesla, a maggio vendite veicoli elettrici prodotti in Cina aumentano di quasi il 40% con ripresa mercato interno

(Teleborsa) - Le vendite di veicoli elettrici Tesla prodotti in Cina sono aumentate di quasi il 40% a maggio. Secondo i dati preliminari pubblicati martedì dalla China Passenger Car Association, la casa automobilistica ha consegnato a maggio 85.982 veicoli elettrici nuovi dalla sua Gigafactory di Shanghai, dove produce i modelli Model 3 e Model Y per la Cina e diversi mercati esteri. Si tratta di un aumento del 39,4% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2025.



Complessivamente, a maggio sono stati venduti 1,36 milioni di veicoli elettrici per passeggeri dai produttori cinesi, con una crescita del 12% su base annua e dell'11% rispetto al totale di aprile, secondo il rapporto della CPCA.



Dati che riflettono il contesto di più ampia ripresa del mercato dei veicoli elettrici nel Paese.



Infatti, la rivale di Tesla, BYD, ha consegnato 376.990 veicoli elettrici per passeggeri (una categoria che include sia veicoli elettrici a batteria che ibridi plug-in), interrompendo una serie di otto mesi di calo dei volumi di vendita. Leapmotor, azienda sostenuta da Stellantis, e di Zeekr di Geely hanno registrato entrambe un'impennata di oltre l'80% a maggio. Xiaomi ha consegnato oltre 30.000 veicoli elettrici a maggio, con un incremento del 7,1% su base annua.



Ma sono anche stati registrati alcuni cali tra le case automobilistiche cinesi, con il -18,4% su base annua riportato da Li Auto e il -4,1% da XPeng.

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