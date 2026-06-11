Fincantieri: Vard si aggiudica commessa per unità fishery avanzata destinata a Rosund Drift

(Teleborsa) - VARD, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri , fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di un’unità fishery avanzata per la società norvegese Rosund Drift AS, operatore con sede ad Ålesund e parte di un consolidato consorzio attivo nella pesca oceanica.



La nave, spiega una nota, sarà basata sul collaudato design VARD 8 02, sviluppato per rispondere alle esigenze in evoluzione di un’industria della pesca sempre più sostenibile e responsabile. Sarà ottimizzata per operazioni di pesca oceanica che permettono sia la pesca di fondo sia quella mista, garantendo una manipolazione delicata del pescato, un’elevata qualità del prodotto e una riduzione dell’impatto ambientale.



La nave avrà una lunghezza di circa 80,4 metri e una larghezza di 16,7 metri con scafo rinforzato per la navigazione in acque con presenza di ghiacci. Sarà equipaggiata con le soluzioni integrate SeaQ di Vard Electro, tra cui il sistema di accumulo di energia (Energy Storage System) e un sistema integrato di gestione dell’energia, che consentiranno operazioni più intelligenti ed efficienti, riducendo al contempo consumi ed emissioni di gas serra.



Lo scafo sarà realizzato presso il cantiere Vard di Braila – Romania – mentre le attività di allestimento, prove, collaudo e consegna sono previste nel terzo trimestre del 2028 presso lo stabilimento Vard Brattvaag in Norvegia.

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