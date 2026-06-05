Airbus, le consegne di velivoli a maggio balzano del 59% annuo

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, Airbus ha consegnato 81 velivoli, con un balzo del 59% rispetto allo stesso mese dello scorso esercizio, portando il totale a 262 dall'inizio dell'anno.



E' quanto emerge dal report mensile diffuso dal costruttore aeronautico. Il totale di maggio è aumentato nettamente rispetto ai 67 di aprile e ai 51 di maggio 2025, beneficiando di una ripresa delle consegne in Cina a seguito della risoluzione di un ritardo descritto dall'azienda come amministrativo.



Airbus, che da gennaio ha registrato 815 ordini lordi, pari a un totale netto di 762 al netto delle cancellazioni, punta a consegnare 870 aerei entro il 2026.

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