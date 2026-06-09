d'Amico vende la nave più vecchia della flotta a 28,5 milioni di dollari

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha firmato un accordo per la vendita della MT High Tide, una "MR" di portata lorda pari a 51.768 tonnellate, costruita nel 2012 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo totale pari a 28,5 milioni di dollari, e con consegna agli acquirenti, prevista entro novembre 2026.



Grazie a questo accordo, d'Amico Tankers cederà la nave più vecchia e l'ultima nave non-eco ancora presente nella propria flotta, generando circa 28 milioni di dollari di liquidità al momento della consegna, al netto delle commissioni. Ad oggi, la flotta DIS comprende 28 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 26 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a circa 9,8 anni.



"Sono lieto di annunciare la vendita della High Tide, la nave più vecchia e l'ultima nave non-eco ancora presente nella nostra flotta, a un prezzo molto interessante rispetto alle medie storiche, che riflette l'attuale forza del mercato delle product tanker e la solidità dei suoi fondamentali - ha commentato l'AD Carlos di Mottola - A seguito di questa transazione, la flotta di DIS sarà interamente ‘eco', rafforzando ulteriormente la nostra competitività commerciale e riducendo al contempo il nostro impatto ambientale".

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