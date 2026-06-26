Lamborghini, Christian Mastro nominato CEO dell'area America

(Teleborsa) - Automobili Lamborghini, storico marchio italiano controllato dalla tedesca Volkswagen , nomina Christian Mastro come Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini America a partire dal 1° luglio. Mastro succede ad Andrea Baldi, che ha ricoperto il ruolo di CEO di Automobili Lamborghini America dall'agosto 2021. Dopo un periodo di leadership di successo come CEO ad interim di Automobili Lamborghini America, Mastro assume la carica in via permanente.



Con sede nel quartier generale regionale dell'azienda a Reston, in Virginia, guiderà le attività e le operazioni di Lamborghini in tutte le Americhe nell'ambito dell'organizzazione globale Marketing & Sales, la cui strategia è definita centralmente presso l'headquarter di Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, in Italia.



“La vasta esperienza internazionale di Christian, le sue comprovate capacità di leadership e la profonda conoscenza del marchio Lamborghini lo rendono la persona ideale per guidare la Regione delle Americhe verso il suo prossimo capitolo - ha dichiarato il CEO Stephan Winkelmann - La sua visione strategica, l'attenzione al cliente e il suo impegno di lunga data nei confronti dell'azienda garantiranno il proseguimento del nostro successo e rafforzeranno ulteriormente la nostra posizione in questo mercato così importante".



Mastro è entrato in Automobili Lamborghini nel 2004 e ha rapidamente sviluppato il proprio percorso professionale all'interno dell'azienda, ricoprendo il ruolo di General Manager della regione APAC dal 2009 al 2013. Successivamente è stato nominato Direttore della regione EMEA, incarico mantenuto dal 2013 al 2018. Dal 2018 al 2021 ha ricoperto il ruolo di Commercial Director in Bugatti, lavorando a stretto contatto con il CEO Stephan Winkelmann. Nel 2021, Mastro è rientrato in Automobili Lamborghini come Marketing Director.

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