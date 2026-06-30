TrenDevice: nessun Euronext Growth Advisor, scatta la revoca dalle negoziazioni

(Teleborsa) - TrenDevice , facendo seguito a quanto comunicato in data 28 novembre 2025 in relazione al recesso da parte di EnVent Italia SIM dall’incarico di Euronext Growth Advisor con effetto a partire dal giorno 31 dicembre 2025 (escluso), rende noto che "non è stato identificato alcun soggetto che assumerà l’incarico di Euronext Growth Advisor della Società".



Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, se entro 6 mesi dalla cessazione dell’incarico l’emittente Euronext Growth Milan non provvede a sostituire l’Euronext Growth Advisor, "viene disposta la revoca dalle negoziazioni dei suoi strumenti finanziari dall’Euronext Growth Milan".



La società comunica al riguardo che il 1° luglio 2026 il predetto termine di sei mesi giungerà a scadenza, verificandosi così la suddetta condizione che comporterà la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.

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