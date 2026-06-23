Redelfi, Bright Storage avvia la cessione della pipeline BESS

Rothschild e Mediobanca come advisor finanziari

(Teleborsa) - Redelfi , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo di infrastrutture per la transizione energetica, ha conferito i mandati agli advisor per la cessione dell'intera pipeline di progetti di Battery Energy Storage System (BESS) sviluppati dalla controllata Bright Storage, distribuiti sul territorio italiano. La struttura prevede la cessione della pipeline, la negoziazione di accordi strategici con fornitori di batterie per ottimizzare i costi dell'acquirente e accordi commerciali di lungo termine con trader specializzati per garantire ricavi ricorrenti.



Il team di advisor è composto da Rothschild & Co Italia e Mediobanca come advisor finanziari, PedersoliGattai e MG LAW Studio Legale come advisor legali, AFRY Italy come advisor tecnico ed Elemens come advisor di mercato.



"Questa operazione ha come obiettivo quello di offrire al mercato non soltanto asset autorizzati e pronti per la costruzione, ma una soluzione integrata caratterizzata da una maggiore visibilità sulle prospettive di rendimento, riducendo significativamente i principali rischi dell'acquirente", ha dichiarato il presidente di Redelfi Davide Sommariva.

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