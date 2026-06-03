Culti Milano, delisting il 10 giugno dopo il successo dell'OPA di Berger international

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni di Culti Milano promossa da Berger International, i risultati definitivi confermano il raggiungimento del 98,28% del capitale sociale. Ci sono quindi i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto e le azioni Culti Milano saranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dal 10 giugno 2026.

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