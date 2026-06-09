Diadema Capital, socio Bridgeplanet acquisterà azioni per 10 giorni dopo delisting

(Teleborsa) - Diadema Capital
, società di consulenza industriale e strategica quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che, dopo la revoca dalle negoziazioni, il socio Bridgeplanet Holding
darà esecuzione all'impegno ad acquistare le azioni Diadema detenute dai soci
che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di delisting
. A partire da domani, 10 giugno 2026, le azioni della società non saranno più negoziate su EGM.
In particolare nel periodo di 10 giorni di mercato aperto compreso tra le ore 8.30 (ora italiana) del 15 giugno
2026 e le ore 16.00 (ora italiana) del 26 giugno
2026, Bridgeplanet acquisterà le azioni Diadema detenute dai soci aventi diritto. L'acquisto avverrà a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a 1,614 euro per ciascuna azione
oggetto di acquisto, fino al raggiungimento di un esborso massimo da parte di Bridgeplanet pari a 1.657.000 euro.