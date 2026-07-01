Milano 13:02
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A Francoforte, forte ascesa per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte, forte ascesa per Hellofresh
Ottima performance per Hellofresh, che scambia in rialzo del 4,43%.
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