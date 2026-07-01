Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Seduta debole per l'Hang Seng Index, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 22.881.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22.564,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23.304,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22.248.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)