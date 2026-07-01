Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in utile dell'1,01% sui valori precedenti.
Nel breve periodo, il FTSE MIB presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 51.922 e supporto a 51.303. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 52.542.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)