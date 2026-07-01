Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in utile dell'1,01% sui valori precedenti.

Nel breve periodo, il FTSE MIB presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 51.922 e supporto a 51.303. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 52.542.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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