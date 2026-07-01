Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,39%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 162,828. Rischio di eventuale correzione fino al target 162,02. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 163,635.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)