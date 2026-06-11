Rocket Sharing: ricavi ed ebitda in forte crescita nel 2025, valore della produzione a 8 milioni di euro

(Teleborsa) - Nel 2025, i Ricavi delle vendite
di Rocket Sharing Company
sono pari a Euro 7,2 milioni, in aumento del 61% rispetto all’esercizio precedente (Euro 4,5 milioni), con un importante contributo della controllata Stantup Service S.r.l. (“StantUp”) con ricavi pari a Euro 6,2 milioni, in netta crescita rispetto a Euro 3,1 milioni del 2024; i ricavi da Affiliazioni/Marketplace del Rocket Sharing Club sono pari a Euro 1,0 milioni (Euro 1,4 milioni nel 2024).
Il Valore della Produzione
è pari a Euro 8,0 milioni, in aumento del 58% rispetto a Euro 5,1 milioni e include, oltre ai Ricavi delle vendite, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per Euro 0,4 milioni e a altri ricavi pari a Euro 0,3 milioni.
L’EBITDA
è pari a Euro 1,4 milioni in forte miglioramento rispetto a Euro 0,02 milioni al 31 dicembre 2024. Tra le principali voci di costo si evidenziano quello del personale, pari a Euro 2,4 milioni (in crescita rispetto a Euro 1,7 milioni nel 2024) e i costi per servizi che si attestano a Euro 3,9 milioni (Euro 2,8 milioni nel 2024).
Dopo ammortamenti e svalutazioni in aumento a Euro 990 migliaia (Euro 852 migliaia nel 2024), l’EBIT
è positivo per Euro 0,4 milioni, in miglioramento rispetto a un EBIT negativo per Euro 0,8 milioni nel 2024.
L’esercizio 2025 si chiude in sostanziale pareggio, con un Risultato Netto
di Gruppo negativo per Euro 0,1 milioni, in deciso miglioramento rispetto alla perdita di Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2024.L’Indebitamento Finanziario Netto
si mantiene in linea con il 2024, pari a Euro 2,2 milioni (debito netto).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti di riportare a nuovo la perdita di esercizio 2025 di Rocket Sharing Company S.p.A. pari a € 750.880.
Al 31 dicembre 2025 e alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 15 luglio 2026.