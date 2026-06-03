Angelini Ventures, prima exit su Noctrix Health con quasi un anno di anticipo rispetto alle attese

(Teleborsa) - Angelini Ventures, la società di corporate venture capital di Angelini Industries, ha annunciato che Noctrix Health, in cui aveva investito a gennaio 2024, è stata acquisita per 340 milioni di dollari da ResMed, azienda australiana con sede a San Diego leader nella produzione di dispositivi medici per disturbi respiratori e legati al sonno.



L'operazione rappresenta la prima exit da una portfolio company per Angelini Ventures e arriva in anticipo rispetto alle aspettative, si legge in una nota, che non indica l'incasso per Angelini Ventures.



Nel gennaio 2024 Angelini Ventures aveva partecipato all'aumento di capitale di Noctrix, nell'ambito di un round di Serie C da 40 milioni di dollari, guidato da Sectoral Asset Management, con la partecipazione – tra gli altri – di ResMed e Asahi Kasei e il supporto di investitori esistenti, tra cui OrbiMed e Treo Ventures.



"Questa operazione rappresenta un traguardo significativo per Angelini Ventures: è la nostra prima exit da una portfolio company, concretizzatasi con quasi un anno di anticipo rispetto alle aspettative - ha dichiarato Paolo Di Giorgio, CEO di Angelini Ventures - Si tratta di una grande soddisfazione per la nostra società, che si conferma capace di individuare e supportare soluzioni tecnologiche innovative ad alto potenziale. È inoltre un'ulteriore attestazione della solidità del team di Noctrix, a cui auguriamo il meglio per il futuro percorso di crescita. Come Angelini Ventures, forti di 125 milioni di euro di investimenti già allocati dal 2022 a oggi, proseguiamo con determinazione nel promuovere l'innovazione e nel costruire un'infrastruttura solida per investire in nuove idee, tecnologie e collaborazioni".





Condividi

```