ABM Industries, fatturato record di 2,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre

(Teleborsa) - ABM Industries , fornitore di soluzioni integrate per strutture e mobilità, ha chiuso il secondo trimestre (al 30 aprile) con un fatturato in aumento dell'8,4% su base annua, raggiungendo il record di 2,3 miliardi di dollari (superiore alla media delle stime degli analisti, pari a 2,21 miliardi di dollari, secondo dati LSEG), di cui il 6,1% di crescita organica e il 2,3% di crescita derivante dalle acquisizioni. L'EBITDA rettificato è aumentato a 131,7 milioni di dollari rispetto ai 125,9 milioni di dollari dell'anno precedente. L'utile netto è stato di 43,1 milioni di dollari, pari a 0,73 dollari per azione, rispetto ai 42,2 milioni di dollari, pari a 0,67 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento dell'utile netto riflette principalmente minori oneri fiscali e una riduzione dei costi aziendali, parzialmente compensati da maggiori oneri finanziari e ammortamenti relativi all'acquisizione di WGNSTAR.



"La nostra performance del secondo trimestre è stata caratterizzata da una crescita organica del fatturato del 6,1% e da un record di nuovi ordini per il primo semestre, pari a 1,2 miliardi di dollari - ha dichiarato il CEO Scott Salmirs - La crescita organica è stata particolarmente forte nei settori Technical Solutions (ATS) e Aviation. La solida crescita del settore Manufacturing & Distribution (M&D) è stata trainata da una forte domanda organica, ulteriormente stimolata dalla recente acquisizione di WGNSTAR, che sta ottenendo ottimi risultati e contribuendo in modo significativo alla crescita. Gli investimenti effettuati nella crescita organica e nelle acquisizioni, insieme al nostro solido portafoglio ordini e alle condizioni favorevoli del mercato finale, ci hanno posizionato al meglio per un secondo semestre di successo".



La società ha confermato le previsioni per l'esercizio 2026 con i seguenti aggiornamenti. La società prevede ora una crescita organica dei ricavi nella fascia alta dell'intervallo compreso tra il 3% e il 4% e una crescita dei ricavi totali nella fascia alta dell'intervallo compreso tra il 4% e il 5%. Il margine operativo di segmento è previsto nella parte bassa dell'intervallo compreso tra il 7,8% e l'8%, e l'utile per azione rettificato dovrebbe comunque attestarsi tra 3,85 e 4,15 dollari.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

Condividi

```