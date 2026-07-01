Cementir in Danimarca: Aalborg Portland completa l'acquisizione di Nymølle Stenindustrier

Enterprise Value corrispondente a circa 120 milioni di euro

(Teleborsa) - Cementir Holding ha fatto sapere che la controllata danese Aalborg Portland Holding ha completato l’acquisizione del 100% di Nymølle Stenindustrier, primo produttore danese per capacità annua di aggregati.



La transazione, che presenta un Enterprise Value di 900 milioni di DKK (circa 120 milioni di Euro) su base cash and debt free, è stata perfezionata al verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste, incluse le necessarie autorizzazioni regolamentari.



Nymølle opera 26 cave di aggregati distribuite su tutto il territorio danese e dispone di una base di riserve ben sviluppata, che rappresenta una solida piattaforma per la crescita futura. La società, con una quota di mercato di circa il 10%, beneficia di una consolidata posizione competitiva, margini attrattivi e prossimità alle principali aree metropolitane. Per l’esercizio chiuso ad aprile 2025, Nymølle ha registrato ricavi pari a 213 milioni di DKK (28,5 milioni di Euro) ed un EBITDA pro-forma pari a 92 milioni di DKK (circa 12 milioni di Euro).



L’acquisizione rafforza il modello di business verticalmente integrato del Gruppo, combinando aggregati di alta qualità con cemento e calcestruzzo, e supporta la creazione di valore nel lungo periodo. Le sinergie attese, pari a circa 30 milioni di DKK (circa 4 milioni di Euro) entro 24 mesi dal perfezionamento, saranno realizzate attraverso l’integrazione con le attività esistenti del Gruppo nella regione Nordic & Baltic.



Francesco Caltagirone Jr., Presidente e Amministratore Delegato di Cementir Holding ha sottolineato come il completamento dell'acquisizione di Nymølle contribuisce anche al perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo nei materiali da costruzione a basse emissioni di carbonio.

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