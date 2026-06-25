BlackBerry balza di oltre il 7% nel pre-market dopo conti oltre le attese e rialzo guidance

(Teleborsa) - BlackBerry corre con un rialzo di oltre il 7% nel pre-market di Wall Street in scia ai conti sopra le attese e al miglioramento della guidance.



Nel dettaglio, la società ha archiviato il primo trimestre 2026/27, chiusosi lo scorso 31 maggio, con un un fatturato totale di 152,9 milioni di dollari, aumentato del 26% rispetto all'anno precedente.



Il margine lordo rettificato è migliorato di circa 4 punti percentuali su base annua, raggiungendo il 78,6%, mentre il margine lordo GAAP è salito di circa 4 punti al 78,3%.



L'EBITDA rettificato è balzato del 144% su base annua a 36,3 milioni e l'utile operativo GAAP è migliorato di 13,3 milioni su base annua, attestandosi a 15,3 milioni di dollari.



L'utile netto rettificato è aumentato del 135% su base annua a 25,4 milioni di dollari; il risultato netto GAAP si è rivelato positivo per il quinto trimestre consecutivo, fissandosi a 8,5 milioni di dollari.



L'utile base per azione rettificato è stato pari a 0,04 dollari e l'utile base per azione GAAP a 0,01 dollari.



Sul fronte, poi delle prospettive, la società ha rivisto al rialzo la previsione sul fatturato per l'intero esercizio fiscale 2026/27, a un intervallo tra 594 e 621 milioni di dollari, rispetto alla precedente stima tra 584 e 611 milioni.

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