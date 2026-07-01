Francoforte: andamento rialzista per Nordex

(Teleborsa) - Balza in avanti Nordex , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,69%, rispetto a -0,68% del MDAX ).





La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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