Francoforte: balza in avanti Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Carl Zeiss Meditec, che avanza bene del 2,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,63 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,79. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```