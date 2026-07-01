Londra: si concentrano le vendite su BP
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo petrolifero inglese, che sta segnando un calo dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BP, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,556 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,634. Il peggioramento di BP è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,526.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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