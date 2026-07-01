New York: netto calo registrato da Applied Materials
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 687,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 652,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 722,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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