New York: netto calo registrato da Applied Materials

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,75%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 687,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 652,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 722,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```