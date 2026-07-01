New York: mette il turbo Robinhood Markets

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,05%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Robinhood Markets più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nel breve periodo, Robinhood Markets presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 111,5 USD e supporto a 102,8. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 120,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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