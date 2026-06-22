Robinhood Markets punta a raccogliere 2 miliardi di dollari con bond convertibili

(Teleborsa) - Robinhood Markets intende raccogliere 2 miliardi di dollari tramite un'offerta di obbligazioni convertibili.



La società di tecnologia finanziaria offre obbligazioni con scadenza nel 2029, cedola fissa dello 0% e premio di conversione tra il 60% e il 65%, secondo i termini dell'accordo visionati da Bloomberg News. Il prezzo delle obbligazioni dovrebbe essere fissato lunedì, dopo la chiusura di Wall Street.



Robinhood utilizzerà circa 300 milioni di dollari dell'offerta per il riacquisto di azioni ordinarie, sebbene l'entità del riacquisto possa variare. La società intende utilizzare i proventi per diverse finalità, tra cui il pagamento dei costi delle operazioni di copertura, note come capped call, come indicato in un comunicato.



Le operazioni con opzioni call limitate (capped call deals) sono un tipo di strumento derivato che le aziende utilizzano per limitare la potenziale diluizione azionaria nel caso in cui un titolo convertibile venga convertito, con conseguente emissione di un elevato numero di nuove azioni. Robinhood prevede di utilizzare questo strumento derivato per compensare l'eventuale diluizione azionaria fino a raggiungere un premio pari ad almeno il 125% rispetto all'ultimo prezzo di vendita registrato il giorno della determinazione del prezzo, come si evince dal comunicato.



Nel frattempo nel pre-market le azioni di Robinhood stanno scendendo di circa l'1,2% a circa 107 dollari dopo avere chiuso lo scorso giovedì in rialzo del 2,8% a 108,2 dollari.





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