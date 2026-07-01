New York: positiva la giornata per American Express
(Teleborsa) - Avanza il famoso gruppo delle carte di credito, che guadagna bene, con una variazione del 2,58%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di American Express rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo delle carte di credito. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, American Express evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 350,2 USD. Primo supporto a 340,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 334,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```